سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمعاونة الأهالي، على حريق هائل نشب في الدور الأرضي بمبنى خدمات تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بني سويف دون حدوث إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية في بني سويف قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع تمددها إلى مباني أخرى، كما جرت عمليات تبريد لمنع تجدد النيران في الكنيسة الواقعة بمنطقة حيوية.

وتوجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والقيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحريق بمطرانية بني سويف لمتابعة جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق كان ماسًا كهربائيًا داخل المطرانية، مما تسبب في نشوب الحريق بمقاعد المطرانية الخشبية.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق تحت إشراف المستشار محمد المتناوي، المحامي العام الأول لنيابة بني سويف.