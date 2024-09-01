مساعد رئيس هيئة الدواء: تحسن تدريجي في توفر الأدوية خلال أغسطس وسبتمبر

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إنَّ شهري أغسطس وسبتمبر يشهدان تحسنًا تدريجيًّا في توفر العديد من الأدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد، أن الأمر يشمل أدوية أمراض الضغط أو السكري أو الأمراض الزمنة بشكل عام أو أدوية الأورام والمضادات الحيوية.

وأوضح أنّ شهر أغسطس شهد وصول شحنات من الإنسولين ضعف الكميات التي كانت تصل في الأشهر العادية، حيث تم ضخ ما يصل إلى معدل شهرين من الإنسولين المستورد.

ولفت إلى أنَّ الضخ محليًّا يمضي بوتيرة متناسقة،حيث شهد ضخ نحو مليون عبوة في نهاية شهر أغسطس، ما يعادل بين شهرين وثلاثة أشهر من المعدل الطبيعي لكمية الإنسولين شهريًّا.

وشدد على أن توفر الأدوية في السوق يمضي بوتيرة تدريجية، بما في ذلك الأنسولين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للكميات المتاحة في كل صيدلية يكون هناك حرص على أن يكون المريض في حاجة للدواء فعلا.

وأفاد بأن التوزيع في السابق كان رأسيًّا، لكنه أصبح حاليًّا توزيعًا أفقيًّا، بمعنى أنه بدلًا من توزيع عدد من الصيدليات في كل محافظة يتم التوزيع على كل الصدليات التي يتراوح عددها بين 60 و80 ألفًا.