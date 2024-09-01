وزير الثقافة يلتقي اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الرابعة عشرة

هنو: ندعم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لدوره المهم في توطيد علاقتنا بالدول الإفريقية الشقيقة

يستقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، اليوم الأحد، أعضاء اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الرابعة عشرة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025 بمدينة الأقصر التاريخية.

وحضر اللقاء، الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والمنتج جابي خوري رئيس اللجنة العليا، والدكتورة أماني الطويل عضو اللجنة العليا، ومؤسس ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد الجناري، والمخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان.

وأطلعت اللجنة العليا والوزير، على خطة الدورة الرابعة عشرة، وإبراز دور وأهمية مهرجان الأقصر للسينما داخل القارة الأفريقية في توطيد العلاقات الثقافية، والسياحية، والاقتصادية، عبر كل دورات المهرجان السابقة وتعميقها في الدورة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، استمرار دعم وزارة الثقافة المصرية، ورعايتها للمهرجان لما يقوم به من دور مهم وفعال في أفريقيا.

وأشار إلى أهمية القوة الناعمة المصرية في توطيد العلاقات بين الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكدا نشر الثقافة السينمائية في الجنوب، ومعظم محافظات مصر، وبخاصة نشر الفيلم الأفريقي للاطلاع على الثقافات الأفريقية.

وتنطلق الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوم 9 يناير، وتستمر حتى يوم 14 يناير 2025 بمدينة الأقصر جنوب مصر لرئاسة شرفية للفنان محمود حميدة، والمهرجان تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهي منظمة مدنية غير هادفة للربح.

ويقام المهرجان، بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية وبالتعاون مع محافظة الأقصر وبرعاية نقابة السينمائيين وعدد من المؤسسات الوطنية.