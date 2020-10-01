المسماري: تركيا تنقل إرهابيين من ليبيا إلى أذربيجان

- المسماري: هناك مجموعات إرهابية تسيطر على مطارات غرب البلاد..



قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن ليبيا لديها مشكلة حقيقية متمثلة في تحديد أمني خطير جدًا في غرب البلاد.



وأوضح المسماري، في مؤتمر ضحفي، مساء الخميس، أن هناك مجموعات متطرفة تكفيرية تسيطر على مطارات غرب البلاد، منوهًا بأنها تستخدم هذه المطارات في نقل العناصر الإرهابية إلى مدن ليبيا وخارجها.



وقال إنه تم نقل عشرات الإرهابية والمرتزقة السوريين وغير السوريين من تركيا إلى ليبيا من خلال مطاري مصراتة ومعيتيقة.



وأضاف أن تركيا تنقل الآن الإرهابيين الليبيين والسوريين وغيرهم من ليبيا إلى أذربيجان، ذاكرًا أن عناصر داعش ما زالت تنشط في الجنوب الغربي.



وأشار إلى أن داعش يستفيد من تضاريس عن المنطقة والداعمين المتواجدين في طرابلس، لافتًا إلى ملاحقة العناصر الأمنية لهم.