 اتحاد السلة يعتمد بندا جديدا لتوثيق عقود مدربي الأندية - بوابة الشروق
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اتحاد السلة يعتمد بندا جديدا لتوثيق عقود مدربي الأندية

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 12:55 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 12:55 ص

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة الموافقة على توصية لجنة شئون المدربين برئاسة علاء زهران، عضو مجلس الإدارة بعمل عقد موحد ينظم العلاقة بين المدرب وناديه.

وسيطبق هذا القانون لأول مرة بين المدربين المصريين في اتحاد كرة السلة، وذلك لتنظيم العلاقة بين المدربين والأندية.

وأرسل مجلس الإدارة خطابا رسميًا لأندية الممتاز "أ" و"ب" على مستوى الرجال والسيدات بأنه تقرر بشكل رسمي عمل عقد موحد للمدربين لتنظيم علاقة العمل بين المدرب وبين النادي لأول مرة في تاريخ اللعبة في مصر.

وأكد مجلس الادارة في خطابه للأندية على أن هذا العقد سيكون اختياريًا وليس إلزاميًا، من أجل حماية حقوق المدربين.


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