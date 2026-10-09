 منتخب الناشئين يواصل تدريباته بمشاركة 25 لاعباً - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منتخب الناشئين يواصل تدريباته بمشاركة 25 لاعباً

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 8:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 9:08 ص

واصل منتخبنا الوطني، مواليد 2009، ومدربه حسين عبداللطيف، تدريباته بمشاركة 25 لاعبًا بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لكأس الخليج في قطر.

وشهد المران تواجد الرباعي: أحمد صفوت، وعزت عبدالمعز، وأدهم حسيب، وزياد سعودي، عقب مشاركتهم مع الزمالك وبيراميدز، في كأس عاصمة مصر وانضمام براء محمود لاعب زد إلى المعسكر.

وحرص وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، على التحدث مع اللاعبين قبل بداية المران، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة في مستقبل اللاعبين، وتمثيل منتخب مصر في كأس العالم، ومشيراً إلى أن بطولة الخليج ستكون التجربة الأخيرة لهم، قبل المشاركة في المونديال.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب إلى قطر يوم 14 أكتوبر، للمشاركة في البطولة، التي تقام من 17 أكتوبر الحالي وحتى 4 نوفمبر المقبل، ويخوض منافسات الدور الأول، ضمن المجموعة الأولى، بجانب السعودية والعراق والكويت واليمن.


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