تحدث شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، عن ذكرياته في مباريات القمة أمام الزمالك، كما استعرض رؤيته بشأن الخيارات الدفاعية للفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدًا أن الانسجام بين عناصر الخط الخلفي سيكون عاملًا مهمًا في المباراة.

وقال شريف عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، على قناة «MBC مصر 2»: «هدفي في الزمالك من التسديدة الفاول في شباك عبد الواحد السيد، وكسبنا في الماتش ده 3-1، وأحمد حسن كان في الملعب ومش بيسيب الفاولات دي، وقولت لمحمد أبو تريكة سيب الكرة أنا هشوطها، وكانت من بعيد وشوطتها وسكنت شباك عبد الواحد».

وعن خط دفاع الأهلي قبل مباراة الزمالك، أوضح عبد الفضيل أن الصورة لم تتضح حتى الآن بشأن العناصر التي ستشارك أساسيًا، مشيرًا إلى أن موقف ياسر إبراهيم لا يزال غير محسوم، خاصة أنه لم يشارك في مباراة كأس عاصمة مصر، وهو ما قد يؤثر على فرص مشاركته في القمة.

وأضاف أن أشرف داري شارك في مباراة كأس عاصمة مصر، إلى جانب وجود هادي رياض وياسين مرعي، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة للجهاز الفني هو تحقيق أكبر قدر من التجانس والانسجام بين عناصر الخط الخلفي.

وشدد نجم الأهلي السابق على أهمية وجود مروان عطية في خط الوسط، لما يمتلكه من قدرات تساعد على التأمين الدفاعي وتصحيح الأخطاء خلال المباراة.

وقال: «الفكرة إن التجانس والانسجام هيكون بين مين منهم، وفكرة تواجد مروان عطية في نص الملعب مهمة جدًا علشان التأمين الدفاعي ويقدر يصحح الأخطاء».

وتحدث عبد الفضيل عن موقف الزمالك قبل مباراة القمة، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يدخل اللقاء دون ضغوط كبيرة، في ظل الظروف التي يمر بها النادي وتقبل جماهيره لأي نتيجة، بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة حاليًا.

وقال: «الزمالك بيخوض القمة بدون أي ضغوط، وجمهور الزمالك متقبل أي حاجة في ظل الظروف المتاحة واللي بيمر بيها النادي».

وعن خيارات الأهلي الدفاعية، أشاد شريف عبد الفضيل بمستوى توفيق محمد خلال مباراة كأس عاصمة مصر، مؤكدًا أنه لا يرى مانعًا من مشاركته أمام الزمالك.

واختتم تصريحاته قائلًا: «أرى أن توفيق محمد قدم أداءً جيدًا في لقاء كأس عاصمة مصر، ولا مانع في إنه يشارك في لقاء الزمالك، ولو أشرف داري جاهز بنسبة 100% يبدأ الماتش بجوار هادي رياض».