روسيا تخفض شحنات الغاز إلى مولدوفا

خفضت روسيا شحنات الغاز الروسية إلى مولدوفا بشكل حاد وسط تهديدات بإمكانية قطعها بالكامل، وقالت شركة غازبروم الروسية المزودة للغاز إن المشاكل تنبع من رفض أوكرانيا المتكرر نقل الوقود عبر أراضيها.

وتقع مولدوفا بين أوكرانيا ورومانيا وتعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الوقود. كما تتطلع مولدوفا بقلق إلى الإجراءات الروسية منذ أن بدأت جهودها للسيطرة على أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

وكتبت غازبروم على تليجرام أن المشكلة تكمن في أن أوكرانيا رفضت نقل الغاز عبر محطة سوخرانوفكا للتوزيع. وتقول غازبروم إن مستويات التسليم الحالية تبلغ نحو 7ر5 مليون متر مكعب.

ولدى مولدوفا 06ر8 مليون متر مكعب يوميا تحت الطلب.

ومن المعروف منذ أشهر أن بعض خطوط الأنابيب في أوكرانيا قد أغلقت لعدة أشهر. لكن غازبروم قالت أيضا إنها ستقلل من الشحنات إلى مولدوفا بسبب الديون المستحقة التى لم يتم تسديدها .

وكتبت غازبروم: "لهذا السبب، يحق لشركة غازبروم إلغاء العقد المعني في أي لحظة"، مشيرة إلى أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع مولدوفا لإعادة جدولة الديون القائمة.

وتقدر غازبروم ديون مولدوفا بنحو 709 ملايين دولار.

وتعترض مولدوفا على ذلك وطالبت بمراجعته.