ستولتنبرج يلتقي رئيسة وزراء الدنمارك للتباحث بشأن «تخريب» نورد ستريم

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريسن في بروكسل للتباحث بشان "تخريب خطوط أنابيب نوردستريم"، حسبما أفاد عبر تويتر.



وكتب ستولتنبرج: "سيواصل حلفاء الناتو تعاوننا الوثيق بشأن المرونة وحماية البنية التحتية الحيوية". كما شكر فريدريكسن "على مساهمات الدنمارك الرئيسية لأوكرانيا في هذه اللحظة المحورية".



وكتبت فريدريكسن على تويتر أنها ناقشت مع ستولتنبرج "الوضع الخطير في بحر البلطيق والتعاون في تأمين البنية التحتية الحيوية".



وزارت فريدريكسن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في لندن في وقت سابق اليوم السبت ومن المقرر أن تلتقي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في وقت لاحق اليوم.