وزيرة الدفاع الألمانية تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية لمولدوفا

تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، بزيادة المساعدات العسكرية لمولدوفا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي جعل البلاد تشعر بأنها عرضة لعدوان موسكو.



وقالت الوزيرة في تشيسيناو، عاصمة مولدوفا، اليوم السبت إن المفاوضات بشأن تفاصيل الدعم ستجرى الأسبوع المقبل.



وبعد لقاء لامبرشت مع نظيرها المولدوفي أناتولي نوساتي، أشارت الوزيرة على وجه التحديد إلى رغبة مولدوفا في الحصول على طائرات بدون طيار، مضيفة أن ألمانيا ستساعد أيضا في تأمين وتدمير ذخائر قديمة تعود إلى الحقبة السوفيتية.



ومولدوفا واحدة من أصغر البلدان على الحدود مع أوكرانيا واستقبلت موجة كبيرة من اللاجئين الفارين من الحرب الروسية. ومنذ اندلاع الحرب قبل سبعة أشهر، وصل حوالي 500 ألف لاجئ إلى مولدوفا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 3.2 مليون نسمة فقط. وانتقل كثير من اللاجئين إلى بلدان أخرى، وعاد آخرون إلى أوكرانيا. وبقي حوالي 95 ألف لاجئ في مولدوفا، معظمهم استقبلهم أقاربهم. ويعيش حوالي 10% منهم في مساكن جماعية.



وتعاني مولدوفا أيضا من تداعيات غير مباشرة للحرب على الاقتصاد. وسجلت البلاد أحد أعلى معدلات التضخم في أوروبا، كما ارتفعت أسعار الوقود بها بنسبة 380% في غضون عام.



وقالت لامبرشت إن من المهم أن تدعم الحكومة الألمانية مولدوفا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.