تهديدات بوجود قنابل تعرقل خدمات القطارات في أوكرانيا

تسببت سلسلة من تهديدات مجهولة بوجود قنابل مرة أخرى في عرقلة خدمات القطارات في جميع أنحاء أوكرانيا، حسبما قالت السلطات يوم الأحد.

وأفادت الشرطة بأن قطار ركاب كان متجها إلى زابوريجيا أجبر على التوقف في قرية بورشتين، حيث تم إجلاء الركاب إلى مسافة آمنة بينما قام المتخصصون والكلاب المدربة على الكشف عن المتفجرات بتفتيش العربات بحثا عن أي عبوات ناسفة.

وبعد إعطاء إشارة زوال الخطر، استأنف القطار رحلته.

وذكرت وكالة أنباء "يونيان" أن عدة قطارات أخرى في مناطق مختلفة تم إيقافها وتفتيشها بعد تهديدات مماثلة.

وكان من بينها قطار دنيبرو-بودابست، الذي يربط أوكرانيا بالمجر.

وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في الآونة الأخيرة، على الرغم من عدم العثور على أي عبوات ناسفة في أي من القطارات المتأثرة، بما في ذلك المسارات الدولية.

ومع ذلك، تسببت عمليات التفتيش الاحترازية في تأخيرات.

ولم تقدم السلطات حتى الآن أي معلومات حول الدوافع المحتملة أو مصادر هذه التهديدات.