السفارة الأفغانية في الهند تعلق أعمالها ابتداء من اليوم

أعلنت السفارة الأفغانية في الهند، مساء أمس السبت، أنها سوف توقف أعمالها ابتداء من اليوم الأحد، مرجعة قرارها إلى "الافتقار لدعم الدولة المضيفة" والإخفاق في خدمة مصالح الأفغان والرغبة في خفض عدد الأفراد والموارد.



وذكرت صحيفة "ذا انديان اكسبريس"، أن السفارة الأفغانية في نيودلهي قالت إنها تأسف للإعلان عن قرار وقف أعمالها ابتداء من الأول من أكتوبر الجاري.



وجاء في البيان: "ببالغ الحزن والأسف وخيبة الأمل تعلن السفارة الأفغانية في نيودلهي عن قرار وقف أعمالها".



وأضافت السفارة أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية، والاخذ في الاعتبار العلاقات التاريخية والشراكة طويلة الأمد بين أفغانستان والهند.



وأوضحت السفارة أنها "افتقرت للدعم من الدولة المضيفة"، قائلة إنها عانت من غياب ملحوظ للدعم المهم من الحكومة المضيفة، مما حد من قدراتها على القيام بمهامها بكفاءة.