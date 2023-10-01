انتظمت الدراسة بـ2298 مدرسة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ في ظل حالة من التفاؤل بين الطلاب والطالبات، وتناول طابور الصباح والإذاعة المدرسية، المشروعات القومية المتعددة التي شهدتها المحافظة والجمهورية بكل القطاعات، خاصة المشروعات القومية بكفر الشيخ، ومنها مزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس، ومصنعي الرمال السوداء، وإنشاء 7 مستشفيات جديدة، وإنشاء مركز الأورام، والمنطقة اللجوستية، وغيرهم من المشروعات الجارية إنشاؤها.



وانتظم 878 ألفا و165 طالبا وطالبة، بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، بـ2298 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، في أول يوم دراسي بهذه المدارس، إلا 240 مدرسة بدأت الدراسة بها أمس السبت، في ظل استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب، وممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.



ورافق أولياء أمور الطلاب طلابهم حتى أبواب المدارس، تغمرهم الفرحة والسعادة، خاصة أن هناك أسبوع تهيئة للأطفال، ليعودوا على التوجه للمدرسة والانخراط مع أقرانهم من الطلاب.



وانهت مديرية التربية والتعليم من استقبال الأطفال والطلاب بكل المراحل التعليمية، وأنواع التعليم المتعددة، وعدد المدارس 2298 مدرسة، منهم 543 رياض أطفال، ستستقبل 37597 طفلا وطفلة بـ1401 فصل، والتعليم الابتدائي 791 مدرسة، تستقبل 46442 تلميذا وتلميذة بـ9125 فصلا، و614 مدرسة إعدادي، تسقبل 201876 طالبا وطالبة بـ4329 فصلًا، و128 مدرسة تعليم ثانوي عام، تستقبل 80577 طالبا وطالبة بـ1708 فصول، و153 مدرسة تعليم فني تستقبل 89575 طالبا وطالبة، بـ2013 فصلًا، و109 مدارس تعليم مجتمعي، تستقبل 3270 طالبا وطالبة بـ109 فصول، و46 مدرسة تربية خاصة، تستقبل 808 طلاب وطالبة بـ95 فصلا.



وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديري الإدارات التعلمية، ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، يتابعون الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الأنشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.



وأضاف أنه شدد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كل الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.