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وزارة الطيران: المجال الجوي المصري آمن ويشهد انتظاما في حركة التشغيل

أكدت وزارة الطيران المدني أنه نظرًا لتصاعد الأحداث الجارية في المنطقة وحرصًا على طمأنة الرأي العام وضمان سلامة المسافرين، فإن الوزارة تؤكد أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي وفقاً لأعلى معدلات السلامة، ويشهد انتظاماً في حركة التشغيل.

وأضافت وزارة الطيران في بيان لها أنه يجري التنسيق مع الدول المجاورة في ظل قيام الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

وأوضحت الوزارة أن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهة من القاهرة إلى عمان قد عادت مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن؛ حيث قامت فرق العلاقات العامة في شركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي باستضافة ركاب الطائرة وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بسبب إغلاق المجال الجوي لبعض الدول المجاورة.

وناشدت الوزارة جميع العملاء المسافرين على رحلات شركات الطيران المتجهة إلى بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات الأوضاع وسيتم الإعلان عنها أولاً بأول.