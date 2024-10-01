إيران ترد على تقارير حول خلافات داخلية بشأن مواجهة إسرائيل والرد على عدوانها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن لا خلاف بين الحكومة وسائر الأجهزة للتصدي لإسرائيل، مؤكدا أن القرارات التي تتخذ على المستويات العليا للبلاد، ستنفذ على يد جميع المعنيين بالتنفيذ والمؤسسات.

جاء ذلك في أعقاب شن إيران هجومًا واسعًا على إسرائيل تضمن إطلاق مئات الصواريخ.

وأشار عراقجي في تصريحات صحفية، إلى مزاعم وسائل إعلام بخصوص وجود خلافات بين الحكومة وسائر القطاعات في البلاد للرد على ممارسات إسرائيل، بحسب وكالة إيرنا.

وقال عراقجي: «هذه هي سياسة وسائل الإعلام الأجنبية لإيجاد ثنائية قطبية في المجتمع لكن هذا الموضوع لا أساس له جملة وتفصيلا، لأن الحكومة على انسجام مع مجمل الحكم ولا يوجد ادنى شك في ذلك».

وأضاف أن القرارات التي تتخذ على المستويات العليا في البلاد ستُنفذ على يد جميع المعنيين بالتنفيذ والمؤسسات، متابعًا: «الأعداء الذين يتمنون بث الخلافات بين السلطات والمؤسسات المختلفة في البلاد سيقبرون أحلامهم».

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.