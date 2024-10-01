محافظ الجيزة: بدء تسليم العقارات السكنية المتضررة إثر حريق ستوديو الأهرام بالعمرانية

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء تسليم العقارات التي تضررت نتيجة الحريق الذي نشب باستديو الأهرام بحي العمرانية، وذلك بعد انتهاء المحافظة من إجراء الترميمات الشاملة للعقارات وتنفيد التدعيمات اللازمة للهيكل الخرساني؛ تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة العقارات المتضررة لحالتها دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

وأوضح المحافظ، أن أعمال الترميمات تمت من خلال لجنة مشكلة تضم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمكتب الهندسي بمحافظة الجيزة، بعد إجراء المعاينات اللازمة، للوقوف على مدى التأثير الذي لحق بالمباني المجاورة للحريق.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تسليم عمارتين سكنية بالعنوان 85 شارع خاتم المرسلين، و11 شارع الجلاء، بعد انتهاء الترميمات والتدعيمات والتشطيبات اللازمة وطلاء الواجهات.

وتابع، وسيتم لتكثيف الجهود والانتهاء من 3 عقارات أخرى، وسرعة عودة المرافق بكلا منها لتسليم وحداتها للمواطنين وفق المواعيد المحددة دون تأخير.

من جانبهم أبدى المواطنون ممن تسلموا وحداتهم السكنية بعد التجديد سعادتهم بعودتهم للوحدات وبمستوى الأعمال، معربين عن شكرهم لقيادات الدولة والمحافظة وأجهزتها المختلفة.