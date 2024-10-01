ما هي مستجدات التطورات الميدانية في اليوم الـ361 من العدوان الإسرائيلي على غزة؟

استشهد 19 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ومدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة، وذلك في اليوم الـ361 من العدوان الإسرائيلي على غزة.

ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 12 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال والنساء، جراء قصف الاحتلال لمنزلين بالمخيم.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قصف الاحتلال أدى إلى تدمير منزل من ثلاثة طوابق، واستشهاد 7 أطفال و3 نساء، إذ تقيم فيه عائلة نزحت من مدينة غزة، كما استشهدت امرأتان جراء قصف الاحتلال لمنزل آخر بالمخيم، بينما أصيب مسن برصاص طائرة "كواد كابتر" خلال إطلاقها النار على المدنيين في المخيم الجديد بالنصيرات.

وفي مدينة غزة، استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهد عدد من الأشخاص بينهم أطفال بعد قصف شقة سكنية قرب سوق الذهب في البلدة القديمة من غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تزامنا مع إطلاق النار من الآليات المتواجدة في منطقة دوار الكويت والكلية الجامعية على حي الزيتون والصبرة جنوب شرق مدينة غزة، فيما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 96359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.