إسرائيل تعلن رصد إطلاق 7 قذائف من غزة على جنوب أراضيها

أعلنت إسرائيل عن رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة مساء اليوم الجمعة على جنوب أراضيها.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم "رصد إطلاق 7قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية أو احتمال وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وقبل ذلك أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 145 فلسطينيا اليوم في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن احتجاجات مسيرات العودة الأسبوعية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن من بين المصابين 41 بالرصاص الحي أحدهم، وصفت حالته بالحرجة فيما البقية بالرصاص المطاطي والاختناق.

وكانت هذه الجمعة رقم 81 من مسيرات العودة التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما.