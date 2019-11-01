 مفوضية حقوق الإنسان العراقية: مقتل متظاهرة على جسر الجمهورية في بغداد - بوابة الشروق
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مفوضية حقوق الإنسان العراقية: مقتل متظاهرة على جسر الجمهورية في بغداد

محتجون عراقيون مناهضون للحكومة في بغداد. تصوير: خالد الموصلي - رويترز.
محتجون عراقيون مناهضون للحكومة في بغداد. تصوير: خالد الموصلي - رويترز.
بغداد - (د ب ا)
نشر فى : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 9:25 م | آخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 9:25 م

صرح علي البياتي، عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء اليوم الجمعة، أن متظاهرة عراقية لقيت حتفها على جسر الجمهورية، متأثرة بعبوة غاز ألقتها قوات الأمن.

ويفصل جسر الجمهورية بين المتظاهرين في ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسط بغداد.

دعاالبياتي في بيان صحفي وزع مساء اليوم"الحكومة العراقية أن تغيير من أوامرها للأجهزة الامنية في استخدام العنف تجاه المتظاهرين، وليس اخفاء الارقام فالمعادلة القديمة والحالية واضحة ولا تحتاج أدلة وهي أن استمرار التظاهر يعني استمرار الضحايا".

وأضاف "حتى وان قامت الجهات الحكومية بإخفاء الارقام فالجهات الدولية تعمل بكل حرية في العراق ولديها مصادرها الموثوقة، وتحصل على كل ما تريد من أرقام بسهولة".

واحتشد مئات الاف من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العراق، الجمعة، لليوم الثامن على التوالي لتأكيد مطالبهم في اسقاط الحكومة، وحل البرلمان وتعديل بنود في الدستور العراقي.

ويحمل المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد وفي الساحات الأخرى بعدد من المحافظات، أعلام العراق ويهتفون بشعار واحد هو اسقاط الحكومة الحالية، وحل البرلمان، وتعديل فقرات في الدستور العراقي.


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