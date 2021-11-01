مصدر أمني تونسي: إحباط عملية هجرة غير شرعية بمدينة «سوسة»

تمكنت فرقة البحث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة "سوسة" التونسية، اليوم الأحد، بعد عمل استخباراتي وجمع المعلومات، من إحباط عملية هجرة غير شرعية وتوقيف منظميها الثلاثة.

وأفاد مصدر أمني -في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء- بأن العناصر الأمنية قامت بمصادرة زورق مطاطي ومحركين وخمسة سترات نجاة وكمية من البنزين، مضيفا أن أحد المنظمين صادر في شأنه عدد من من أوامر الاعتقال لتورطه سابقا في العديد من عمليات اجتياز الحدود.

وقد تم -وفق ذات المصدر- إعلام النيابة العمومية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.