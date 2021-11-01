أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف أن عقد الغاز بين بلاده ومولدوفا يصب في مصلحة الطرفين.

وقال بيسكوف ،في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين- "إن روسيا ومولدوفا أجريا مفاوضات تجارية بشأن الغاز، ولا يمكن للاتفاق الذي تم التوصل إليه إلا أن يكون مقبولا ومفيدا للطرفين".

ومن جانبها، أعلنت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، أن بلادها راضية عن عقد الغاز الجديد، الذي تم توقيعه مع روسيا، مشيرة إلى أن سعر الغاز وديون مولدوفا كانتا أهم نقطتين في مفاوضات الغاز.

يُذكر أن شركتي "غازبروم" الروسية و"مولدوفاغاز" المولدوفية قد توصلتا في 29 أكتوبر الماضي إلى إتفاق لتوريد الغاز الروسي لجمهورية مولدوفا لمدة خمس سنوات، يبدأ تطبيقه اليوم الأول من نوفمبر الجاري.