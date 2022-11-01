مصدر أمني: ضبط خلية حوثية كانت تستهدف قيادات محافظة شبوة اليمنية

صرح مصدر أمني مسؤول اليوم الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة، شرقي اليمن ضبطت اليوم الثلاثاء، "خلية إرهابية حوثية"، "كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية ضد قيادات المحافظة".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية"سبأ" التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، عن المصدر، الذي لم يتم تسميته، قوله، إن"الخلية كانت تخطط لاستهداف، محافظ شبوة، عوض ابن الوزير وعدد من قيادات التحالف العربي وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة والقيادات العسكرية والأمنية".

وأوضح المصدر أن "الخلية الحوثية قامت خلال الشهر المنصرم بزرع عبوتين ناسفتين الأولى استهدفت دورية تابع للواء المهام في قوات الوية العمالقة بمدينة عتق وأسفر انفجارها عن إصابة السائق وباعة متجولين، إضافة إلى أضرار مادية في سيارات المواطنين".

وأشار إلى أن "الخلية ذاتها فجرت بالشهر ذاته عبوة ناسفة أخرى وضعت على ناصية الطريق بشارع الشهيد قطن واستهدفت دورية تابعة لكتيبة الشهيد قطن كان على متنها مدير أمن سابق بالمحافظة وأسفرت عن مقتل نجله وإصابة ثلاثة آخرين والحاق أضرار مادية بمحلات ومنازل المواطنين في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من اكتشاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة".

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على محافظة شبوة النفطية، وسبق أن شهدت المحافظة تفجيرات خلفت قتلى وجرحى في صفوف الجيش إلى جانب مدنيين.