الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى الجزائر لحضور القمة العربية

وصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر لحضور القمة العربية الـ31 بصفته ضيف شرف.



وكان في استقبال الأمين العام الأممي، بمطار الجزائر الدولي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.



وحل رئيس أذربيجان، إلهام عليف، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، في وقت مبكر اليوم ، بالجزائر للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية.



كما وصل أيضا رئيس الصومال، حسن الشيخ المحمود، إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية التي تنطلق في وقت لاحق اليوم، على أن تستمر ليومين.