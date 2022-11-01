 مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالعياط - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالعياط

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 1:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 1:57 م
لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 12 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة العياط في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد وقوع حادث مروري بطريق مصر أسيوط الغربي بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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