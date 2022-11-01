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تفاصيل معسكر منتخب مصر في نوفمبر استعدادا لودية بلجيكا

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 8:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 8:00 م

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إقامة معسكر المنتخب على فترتين على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، بالقاهرة ، وتكون للاعبين المحليين ، مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و 13 نوفمبر.

بينما تنطلق الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر، يوم 13 حتى 18 نوفمبر  الجاري وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت .

كما سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين المختارين لمعسكر نوفمبر عقب انتهاء مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري .


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