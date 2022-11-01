مقتل طفل يمني في قصف حوثي على محافظة لحج

قُتل طفل وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر قصف شنته المليشيات الحوثية في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن المليشيات الحوثية شنت قصفاً على بلدة حبيل حنش في مديرية المسيمير شمالي مدينة الحوطة مركز المحافظة، أسفر عن مقتل طفل عمره 5 أعوام وإصابة آخر.

وأضاف المصدر، أن القصف يأتي غداة اشتباكات بين الحوثيين وقوات اللواء العاشر صاعقة ووحدات من الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في جبهة حبيل حنش الحدودية مع محافظتي لحج وتعز والضالع جنوب غربي ووسط اليمن.

ودفع الحوثيون بتعزيزات عسكرية تضم عتاداً ومقاتلين إلى المناطق المتاخمة لجبهة المواجهات".

وسبق أن أعلن الحوثيون، في مطلع أكتوبر الجاري، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

ويسيطر الحوثيون منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.