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أطلقت شرطة كولونيا الألمانية النار على شاب "16 عاما"، مساء الثلاثاء، قال شهود إنه هدد عدة أشخاص بسكين.

وجاء في بيان للشرطة، أن عدة أشخاص اتصلوا برقم الطوارئ للإبلاغ عن أن الشاب كان يطارد الأشخاص في الشارع وهو يحمل سكينا.

ونقل المراهق، إلى المستشفى مصابا بطلق ناري بعد وقت قصير من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).

ويقول مسئولون إنه يتلقى علاجا طبيا مكثفا لكنه عانى من إصابات لا تهدد حياته.

وبدأ تحقيق إجرائي في استخدام أسلحة الشرطة النارية، وفقا لبيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عن مكتب المدعي العام والشرطة.

ولأسباب تتعلق بالحيادية، تولت شرطة مدينة بون القريبة التحقيق.

ولم يتضح في البداية عدد الطلقات التي أطلقت وأين أصيب الشاب.

وطلبت الشرطة، من طبيب أخذ عينات دم من المراهق، حيث كانت هناك مؤشرات على تعاطي الكحول أو المخدرات.