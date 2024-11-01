رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد التزام بلاده بتنفيذ القرار 1701

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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه اليوم الجمعة، القائد العام للقوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل"، اللواء آرولدو لاثارو والوفد المرافق، التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث بري ولاثارو والوفد المرافق "تطورات الأوضاع الميدانية الأوضاع في منطقة عمل قوات اليونيفيل في جنوب الليطاني وما تتعرض له مواقع هذه القوة من اعتداءات".

يذكر أنه تم اعتماد القرار 1701 عام 2006، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.

وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي سلسلة من الغارات استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان والعاصمة بيروت.

ومن جانبه، يستهدف حزب الله منطقة شمال إسرائيل بإطلاق الصواريخ عليها.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي هجوما في جنوب لبنان.