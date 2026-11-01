مدير منصة آي صاغة: صراع أمريكا وإيران ضغط على الذهب ليهبط دون 4 آلاف دولار

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إن سعر الذهب انخفض لأقل من 4 آلاف دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع سعر النفط لأكثر من 110 دولارات للبرميل نتيجة للحرب الإيرانية الأمريكية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى اتجاه معظم البنوك المركزية حول العالم لشراء الذهب، باستثناء روسيا وتركيا اللتين اتجهتا للبيع.

وأضاف أن سعر الذهب عند مستوى 3900 دولار للأوقية، متوقعًا ارتفاعها في حال لم يتجدد الصراع بين أمريكا وإيران، ومزيدًا من الانخفاض إذا تجددت الحرب.

وذكر أن الحرب الإيرانية الأمريكية واستراتيجية استحواذ رؤوس الأموال «التي تشير إلى الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي يستخدمها كل طرف للسيطرة على الموارد المادية والتدفقات النقدية، وحرمان الآخر منها لتقويض قدرته على الاستمرار»، والتأمينات الخاصة بالنفط والمحروقات أدت إلى الضغط على أسعار الذهب وانخفاض سعره لأقل من 4 آلاف دولار للأوقية لأول مرة منذ فترة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر نحو6175 جنيها للبيع و6125 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5292.75 جنيه للبيع و5250 جنيها للشراء، وتراجعت أونصة الذهب عالميا إلى 3876.2 دولار للبيع و3875.25 دولار للشراء.