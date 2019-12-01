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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع)، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر703 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 5ر1 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة0.5 في المائه ليبلغ مستوى 63ر13780 نقطة، كما تراجع مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا بنحو 11ر0 في المائة ليبلغ مستوى 44ر1400 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبه 34ر0 في المائة ليبلغ مستوى 07ر535 نقطة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 40 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 70 شركة، وحافظت 44 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.