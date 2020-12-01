الزراعة: البرنامج القومي لإنتاج التقاوي يوفر حجما كبيرا من التمويل الأجنبي

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تستهدف التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية، لافتًا إلى استزراع أماكن جديدة لتحقيق التوسع الأفقي.



وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن التوسع الرأسي يشمل تطوير النظم الزراعية واستحداثها من خلال المراكز البحثية، وتطوير نظم الري، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا في المجالات كافة.



وأشار إلى استنباط تقاوي جديدة واستحداث أنواع مختلفة من الأقماح والتقاوي بشكل مستمر، متابعًا أنه تم إطلاق البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة بشكل محلي.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن البرنامج القومي لإنتاج التقاوي يهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتوفير حجم كبير من التمويل الأجنبي، إضافة إلى توفير التقاوي محليًا للمزارعين والراغبين في الاستثمار الزراعي.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين آليات الري والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي؛ لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لأهالي المنطقة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.