شرطيون ألمان يطلعون ميركل على صعوبات المهنة في ظل كورونا

قال أفراد شرطة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنهم يواجهون صعوبات في الخدمة منذ بدء أزمة كورونا.

ولفت ضابط شرطة من العاصمة برلين اليوم الاثنين في محادثة عبر الإنترنت مع المستشارة إلى زيادة الاستعداد لممارسة العنف بين الناس المحتجين ضد تدابير الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للحد من الجائحة.

وأكد الضابط أن من "المهم أن تكون هناك موثوقية معينة في اللوائح والمعايير" لافتا إلى أن المواطنين الذين لديهم استعداد مبدئي للالتزام بالقواعد، غالبا لا يتم وضعهم في الصورة على نحو دقيق فيما يتعلق بما يسري في الوقت الراهن.

من جانبها، قالت جيركه شتوفن، رئيسة مركز الشرطة في مدينة فيلدسهاوزن بولاية سكسونيا السفلى إن " من الصعب بالنسبة لنا كشرطة أن نعمل بتوجيه نداءات وتوصيات".

ورأت شتوفن أن أفراد الشرطة في حاجة إلى " منطقة عمل آمنة قانونيا"، لأنهم بخلاف ذلك لن يحق لهم دخول مناطق لفرض قيود المخالطات.

وقال ضابط شرطة من ولاية توبينجن إنه أصبح كثيرا ما يسمع منذ بداية الجائحة من دائرة معارفه عبارات مثل " لا أحب أن أعمل بمهنتكم في الوقت الراهن"، وقالت ضابطة شرطة إنها ترغب في إجراء المزيد من اختبارات كورونا على أفراد الشرطة الذين يضطرون في الغالب في عملهم إلى الاقتراب بدنيا من أناس آخرين أو خلال أعمال تفتيش أو إلقاء القبض على أشخاص أو في حال واجهوا مقاومة.

وقالت ميركل إن بعض الناس يساورهم القلق من استمرار هذا الوضع إلى الأبد ومن الاضطرار إلى تقييد حقوق بشكل دائم.