التنمية المحلية: الانتهاء من تلقيح موظفي الديوان العام ضد كورونا بنسبة 100%

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء أصدرت قراراتها الخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا لمقار العمل الحكومية، ومنع تلقي المواطنين غير الحاصلين على اللقاح للخدمة، منذ يوم 16 أكتوبر الماضي.



وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التنمية المحلية انتهت من تلقيح العاملين والموظفين على مستوى الديوان العام والوحدات التابعة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الوزير اللواء محمود شعراوي، وجه بتطعيم الموظفين الذين لم يستكمل تلقيحهم ضد كورونا في المحافظات.