الحكومة التونسية تثمن مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مساندة البلاد

ثمنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم /الثلاثاء/ مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مساندة المثال التنموي في تونس منذ عام 2012 ودوره في توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين في قطاعات الطاقة والصناعة والدعم المالي واللوجستي لعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية - خلال لقاء بودن مع رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس نوديرا منصوريفا بقصر الحكومة بالقصبة.

وتناول اللقاء دراسة سبل التعاون المالي والمساندة الفنية للمشاريع التي يتبناها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما في مجالات الطاقة والرقمنة والبنية التحتية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تدخل البنك في مجال النقل وفي إنجاز مدن خضراء.

وخلال لقائها سفير ألمانيا بتونس، أعربت رئيسة الحكومة التونسية عن شكرها لألمانيا لوقوفها إلى جانب بلادها خاصة خلال جائحة كوفيد-19، كما استعرضت الخطوط الكبرى لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي ستنفذه الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والذي يكتسي أهمية قصوى ضمن الأولويات التي تعمل الحكومة على إنجازها، وذلك خلال لقائها سفير ألمانيا بتونس بيتر بروجل.

من جانبه، أكد سفير ألمانيا بتونس بيتر بروجل إلى حرص بلاده على إنجاز برامج التعاون الثنائي المتفق عليها في مختلف المجالات مع التأكيد على عزم بلاده مواصلة تقديم الدعم اللازم لتونس خصوصا في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

كما جدد السفير الألماني دعم بلاده ووقوفها إلى جانب تونس بهدف مساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية.