 المحامي سمير صبري: عمر كمال معرض للحبس 6 سنوات بسبب تطاوله على الوطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحامي سمير صبري: عمر كمال معرض للحبس 6 سنوات بسبب تطاوله على الوطن


نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:24 م
أعرب المحامي سمير صبري، عن استيائه الشديد، من المطرب الشعبي عمر كمال، لإساءته للأرض المصرية أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.

وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة «ETC»، أن ما حدث من عمر كمال عقوبته الحبس ٦ سنوات، لأنه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجيا، وكذا يحط من كرامة المصريين بالخارج.

وكشف سمير صبري، أن هناك قائمة جديدة ستقوم نقابة الموسيقيين، بالإعلان عنها غدا الخميس لمن وصفهم بـ«ملوك الإسفاف والذين يحاربون الفن الهادف»، مشدداً على أنه لن يترك عمر كمال بعد إساءته للوطن.

وقد تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام، ضد المطرب الشعبي عمر كمال، لإساءته للأرض المصرية أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.

واختتم «صبري» بلاغه، ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به، وإحالة عمر كمال للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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