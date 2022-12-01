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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد رفض بلاده العملية العسكرية التركية في سوريا

الجنرال أوستن
الجنرال أوستن

نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 4:38 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 4:38 ص

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن رفض وزارته القوي للعملية العسكرية التركية الجديدة في سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أوستن ونظيره التركي خلوصي أكار، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون).

وقالت الوزارة في بيان ليل الأربعاء/الخميس إن أوستن تحدث مع أكار لتقديم التعازي في الخسائر في الأرواح في هجوم اسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، والهجمات اللاحقة في جنوب تركيا، وأكد من جديد أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا.

كما أعرب عن قلقه إزاء تصاعد العمل في شمال سوريا وتركيا، بما في ذلك الغارات الجوية الأخيرة، "التي هدد بعضها بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون مع الشركاء المحليين في سوريا لهزيمة داعش".

ودعا أوستن إلى وقف التصعيد.


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