الحكومة الفرنسية تدعو كبار السن والمرضى للحصول على جرعة جديدة من لقاح كورونا

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، كبار السن والمرضى الفرنسيين للحصول على جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحث فيران، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، المواطنين الفرنسين الذين يبلغون 60 عاما أو أكثر وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يخالطون مسنين، عليهم الحصول على جرعة تطعيم جديدة مضادة لـ"كوفيد-19".

وفي سياق منفصل، سعى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إلى طمأنة الفرنسيين بشأن مخاطر انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء والتي تتطلب جهدا من الجميع.

وأكد "فيران" أن الحكومة لا تعلن للفرنسيين أنه ستكون هناك انقطاع في الكهرباء مؤكدا أن شهر ديسمبر الجاري لن يشهد ذلك، مضيفا أن في شهر يناير 2023، لا تعرف الحكومة بعد ما ستكون عليه حالة الشتاء.

وتابع قائلا إنه في الحالة التي يكون فيها شتاء باردا بشكل خاص وبالتالي يكون مكلفا في الطاقة ونظرا للصعوبات في محطات الطاقة النووية، قد تكون هناك حالات ضغط على خط الكهرباء ونظرا لاستبعاد احتمال التعرض لخطر انقطاع التيار الكهربائي (قطع عام) فإن الحكومة تجهز جميع السيناريوهات لمواجهة جميع المواقف.

وكان "فيران" قد أعلن أمس الأربعاء، أن فرنسا يمكن أن تواجه نقصا في الكهرباء في حال حلول أيام شتاء شديدة البرودة، مضيفا أنه "يمكن الأ يحدث توازن كامل بين توليد الكهرباء والطلب فى بضعة أيام شديدة البرودة".

وأوضح أن فريقا للأزمات اتفق مع المناطق على فرض قيود في حالة حدوث اختناقات فى الإمدادات مع تأمين مرافق البنية التحتية سريعة التأثر والأكثر عرضة للأضرار مثل المستشفيات أو خدمات الهاتف الطارئة. ولن يتم استثناء العاصمة باريس من القيود المحتملة على الرغم من وجود العديد من المرافق الهامة هناك.