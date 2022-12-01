بن زايد والعليمي يبحثان إجراءات منسقة لردع هجمات الحوثيين في اليمن

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إجراءات ردع اعتداءات الحوثيين.

وقال بيان صادر عن مكتب العليمي، إن المباحثات جرت في أبو ظبي، بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي وطارق صالح.

وأفاد البيان بأن "العليمي بحث مع بن زايد مستجدات الوضع اليمني، والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن العليمي تبادل مع بن زايد النقاش حول التطورات اليمنية والعلاقات الثنائية، بما في ذلك الإصلاحات الرئاسية والحكومية، والإجراءات المنسقة لردع اعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية الوطنية وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني، والأمن والسلم الدوليين.

وأعرب العليمي، "عن خالص تقديره لمواقف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

وكان العليمي قد وصل أمس الثلاثاء على رأس وفد يمني إلى أبوظبي، في زيارة رسمية للإمارات.

وخلال الفترة القليلة الماضية، شن الحوثيون هجمات على موانئ نفطية واقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، ما أسفر عن توقف تصدير النفط، وسط تحذيرات من عواقب إنسانية لهذه الهجمات.