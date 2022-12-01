 موسكو تعلن إعادة 50 أسيرا روسيا من مناطق سيطرة نظام كييف - بوابة الشروق
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موسكو تعلن إعادة 50 أسيرا روسيا من مناطق سيطرة نظام كييف

هديل هلال
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 3:56 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 3:56 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استعادة 50 أسيرًا روسيًا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بعد عملية تفاوض، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وجاء في بيان الوزارة: «في الأول من ديسمبر، ونتيجة لعملية التفاوض، تمت استعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا معرضين لخطر القتل في الأسر».

وأشار البيان إلى أن «طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية، ستنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج، وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية».

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال اليوم الماضي، ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، واعترضت 8 قذائف صاروخية من طراز «هيمارس» و«أولخا».

وجاء في بيان الدفاع: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق جيتلوفكا، وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوجانسك الانفصالية ومدينة دونيتسك».

بالإضافة إلى اعتراض ثمانية قذائف لصواريخ «هيمارس» و«أولخا»، في مناطق سفاتوفو في جمهورية لوجانسك، ونوفاي زاباروجيه وزيليوني غاي وزدانوفكا في جمهورية دونيتسك.


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