المستشار الاقتصادي السابق لأوباما يتولى رئاسة مجلس الاحتياط في شيكاغو

قال مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الخميس، إن من المقرر أن يكون أوستان جولسبي- الذي كان رئيس مجلس مستشاري الاقتصاد في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما- الرئيس المقبل لفرع البنك المركزي في شيكاغو.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، من المقرر أن يصبح جولسبي عضوا في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تتولى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة، حيث يكافح مجلس الاحتياط للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.

ومن المقرر أن يبدأ جولسبي مهامه في مجلس الاحتياط بشيكاغو في التاسع من يناير.