 المستشار الاقتصادي السابق لأوباما يتولى رئاسة مجلس الاحتياط في شيكاغو - بوابة الشروق
الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

المستشار الاقتصادي السابق لأوباما يتولى رئاسة مجلس الاحتياط في شيكاغو

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:43 م

قال مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الخميس، إن من المقرر أن يكون أوستان جولسبي- الذي كان رئيس مجلس مستشاري الاقتصاد في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما- الرئيس المقبل لفرع البنك المركزي في شيكاغو.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، من المقرر أن يصبح جولسبي عضوا في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تتولى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة، حيث يكافح مجلس الاحتياط للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.

ومن المقرر أن يبدأ جولسبي مهامه في مجلس الاحتياط بشيكاغو في التاسع من يناير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك