أردوغان يحث على التوزيع العادل للموارد المالية للمساعدة في جهود حماية المناخ

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلي توزيع عادل للموارد المالية والتكنولوجية للمساعدة في جهود حماية المناخ

وتهدف تركيا إلى تحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053 وزيادة معدل إعادة تدوير النفايات إلى 60% بحلول عام 2035، حسبما قال أردوغان أمام مؤتمر كوب 28 المنعقد في دبي اليوم الجمعة.



وقال إن مثل هذه الجهود تتطلب مدخلات مالية كبيرة.

وأضاف اردوغان أنه "المهم أن يكون لدينا حرية وصول أكثر إنصافا إلى موارد تمويل المناخ وفرص نقل التكنولوجيا"

وذكر أردوغان أن تركيا تهدف بشكل منفصل إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 69٪ بحلول عام 2053.

ولم يتردد الزعيم التركي في استخدام منصة المؤتمر لإثارة قضية استئناف القتال في قطاع غزة المحاصر.

وأوضح "ونحن نناقش أزمة المناخ، لا يمكننا أن نتجاهل الأزمة الإنسانية التي تتكشف في الأراضي الفلسطينية إلى جانبنا".

ووصف أردوغان الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها تشكل "جريمة حرب" و"جريمة ضد الإنسانية".