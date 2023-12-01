مسنة على كرسي متحرك تحث المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات الرئاسة بالكويت

حضرت فى الصباح الباكر سيدة من كبار السن إلى القنصلية المصرية بدولة الكويت للاقتراع بصوتها فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وسط تواجد الكثير من الجاليات المصرية المتوافدين للقنصلية للآداء بصوتهم واختيار رئسهم.

وحثت السيدة، الشباب والرجال والسيدات المصريين بدولة الكويت، على المشاركة فى الانتخابات الجارية لاختيار رئيس الجمهورية الذي يمثلهم داخليا وخارجيا، قائلة: "من حبى فى بلدى حضرت للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية، دعمًا للاستقرار. أدينا شايفين الدول حولنا حاصل فيها إيه. انزل شارك وادعم بلدك".

وشهدت القنصلية المصرية بدولة الكويت، إقبالا كبيرا من المصريين بالخارج إلى المقار الانتخابية المقرر الإدلاء بأصواتهم فيها، خلال انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث تواصل الجاليات المصرية المتواجدين داخل الإمارات العربية المتحدة، توافدهم، رافعين الأعلام المصرية ولافتات تأييد لمرشحهم.