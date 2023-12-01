دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، رؤساء الدول والحكومات إلى اتخاذ موقف حاسم وموحد ضد التغير المناخي، وذلك في اليوم الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) في دبي.

وقال جوتيريش أمام الوفود المشاركة في المؤتمر: "يتلاشى الجليد القطبي والبحيرات المتجمدة أمام أعيننا، مما يتسبب في دمار للعالم أجمع: من انهيارات أرضية وفيضانات إلى ارتفاع مستوى مياه البحار".

وأضاف: "ولكن هذا مجرد عِرِضْ لمرض يدمر مناخنا. وهو مرض لا يمكن أن يداويه سوى أنتم يا قادة العالم"، مستشهدا بزياراته الأخيرة للبحيرات الجليدية التي تتعرض للذوبان في القارة القطبية الجنوبية، وفي نيبال، قائلا "هاتان البقعتان بعيدتان في المسافة ولكن تجمع بينهما الأزمات".

وتابع: "تتداعى العلامات الحيوية للأرض"، محذرا من أن الاحتباس الحراري العالمي "يخرق الميزانيات ويضخم أسعار الغذاء ويقلب أسواق الطاقة رأسا على عقب، ويؤجج أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة".

وفي الوقت نفسه، أكد جوتيريش أن الأوان لم يفت بعد للتحرك، وقال إنه يتعين على يكون "كوب 28" أن يكون "نقطة تحول". وقال إنه يجب على الاقتصادات والشركات في أنحاء العالم التحول لمصادر الطاقة المتجددة.