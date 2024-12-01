الحكومة الفرنسية تواجه اختبارا صعبا بشأن الميزانية المتنازع عليها

تواجه حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، اختبار صعبا بشأن الموافقة على مشروع الميزانية المتنازع عليه، حيث هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالتصويت بحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان إذا لم تتم الموافقة على مطالبها فيما يتعلق بالميزانية.

وفي طلب مهم، يطالب حزب التجمع الوطني الذي تنتمي إليه لوبان بإعادة تقييم معاشات التقاعد.

وقد تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة للحكومة الفرنسية.

وقبل أيام قليلة، قدم بارنييه تنازلا من خلال التخلي عن زيادة الضريبة على الكهرباء.

غير أن لوبان تطالب بتنازلات جديدة. وقالت لعدد اليوم الأحد من صحيفة "لا تريبيون" إن التصويت على الثقة "ليس حتميا" إذا وافق بارنييه على التفاوض مع البرلمان بشأن مشروع الميزانية.

وقد ذكر بارنييه، الذي تولى منصبه منذ بضعة أشهر ويقود ائتلافا غير مستقر من تيار يمين الوسط، مشاهدي التلفزيون بأن فرنسا مدينة بنحو 2ر3 مليار يورو (4ر3 مليار دولار) وتحتاج إلى خفض الإنفاق.

وقدمت حكومة الأقلية التي يترأسها ميزانية تقشفية. وفي العام المقبل، تستهدف الحكومة توفير 60 مليار يورو من خلال الوفورات والإيرادات الإضافية.