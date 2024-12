الأونروا: أكثر من 415 ألف نازح بغزة يحتمون في مدارسنا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأحد، إن أكثر من 415 ألف نازح يحتمون حاليا في مباني مدارسها في غزة، فيما يعيش مئات الآلاف الآخرين "في ظروف أسوأ داخل ملاجئ مؤقتة".

جاء ذلك في منشور على منصة إكس أرفقته بمقطع فيديو صوّرته إحدى النازحات من مكان نزوحها حيث روت الصعوبات والتحديات التي تواجه النازحين في هذه المباني المخصصة فقط للتعليم، خاصة بالنسبة للنساء.

Over 415,000 displaced people in #Gaza are now sheltering in UNRWA school buildings.



Aïsha, one of them, shares her exhaustion : "This place is meant for education, not for living."



Hundreds of thousands more are trying to survive in even worse conditions in makeshift shelters. pic.twitter.com/lBM8kb7YuY