افتتاح نظام مترو جديد مع قطارات بدون سائق في مدينة سالونيك اليونانية

افتتح في مدينة سالونيك شمالي اليونان يوم السبت نظام مترو يضم قطارات بدون سائق، وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في الطقس العاصف والممطر خارج المحطات لتجربة المترو الجديد.

وكان خط المترو الوحيد الذي يضم 13 محطة مزدحما بالركاب الذين يتطلعون لتجربة نظام النقل الجديد في المدينة.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي كان برفقته الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ووزير النقل كريستوس ستايكورا، إنهم ضغطوا على زر أزرق لبدء تشغيل نظام طال انتظاره.

وأضاف ميتسوتاكيس أن أولى الاعتمادات لأعمال الحفر الاستكشافي كانت جزءا من ميزانية عام 1976. وفي عام 1999، تم رفع لافتة عند مدخل المعرض التجاري الدولي في المدينة معلنة أن "المترو قادم قريبا إليكم".

وكان قد تم تأجيل المشروع بسبب سنوات من المعارك القضائية التي شهدت إلغاء العقود، والنزاعات العقارية، والصراع حول مكان إنشاء محطة بالقرب من اكتشافات أثرية هامة.

وقال ستايكورا إن التأخيرات رفعت تكلفة المشروع إلى أكثر من 3 مليارات يورو.