حماس: قطعنا شوطا مهما في المفاوضات مع حركة فتح لوجود إدارة وطنية فلسطينية بقطاع غزة

قال المستشار الإعلامي لحركة حماس طاهر النونو، إنَّ وفدًا من الحركة موجود حاليًّا بالقاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن المفاوضات تركزت مع حركة فتح بوساطة مصرية، وقطعت شوطًا مهمًا على طريق تحقيق إدارة وطنية فلسطينية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الإدارة تحظى بدعم قرار عربي صدر عن القمة الأخيرة، حيث تم تبني المقترح المصري في هذا الصدد، لافتًا إلى أن هناك حالة من التوافق حول هذا المقترح.

في شأن غير بعيد، أوضح النونو أنه لا توجد أي رغبة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، حيث يواصل الاحتلال مسلسل الجرائم.

وشدد على أن الاحتلال يصر على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بشكل واضح سواء في قطاع غزة أو امتدادًا إلى الضفة الغربية.