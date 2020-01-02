تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه مع بدء تطبيق «زيرو جمارك» على السيارات التركية

خبراء: توقعات بارتفاع المبيعات نتيجة للخفض الجمركى على السيارات التركية

محمد المهم وأميرة عاصي

بدأت بعض شركات السيارات تخفيض الأسعار، تزامنا مع قرار الخفض الجمركى على السيارات التركية والتى تصل إلى «زيرو» جمارك بدءا من يناير الحالى، وكان على رأس هذه الشركات «فيات تيبو» و«تويوتا كورولا»، حيث تراوح الخفض بين 10 آلاف و25 ألف جنيه.

وأعلنت شركة دينامكس أوتو، وكيل العلامة الإيطالية فيات فى مصر أمس الأول تخفيض أسعار سيارات فيات تيبو، بما يتراوح بين 18 و25 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت فيات تيبو المانيوال الفئة الأولى إلى 189.9 ألف جنيه مقابل 215 ألفا سابقا، والفئة الثانية إلى 204.9 ألف جنيه، مقابل 225 ألفا، فيما انخفضت الأتوماتيك الفئة الأولى إلى 249.9 ألف جنيه بدلا من 273 ألفا، والفئة الثانية إلى 284.9 ألف جنيه بدلا من 303 آلاف.

وخفضت شركة تويوتا مصر، أسعار موديل تويوتا كورولا بقيم تراوحت بين 10 و19 ألف جنيه، حيث تراجعت الفئة الأولى لتصل إلى 290 ألفا، بدلًا من 304 آلاف، وسجلت الفئة الثانية 315 بدلًا من 325 ألف جنيه، والفئة الثالثة 350 ألف جنيه، بدلًا من 362 ألفا، أما الفئتان الرابعة والخامسة فتراجعتا بنحو 19 ألف جنيه لتسجلا 400 ألف جنيه و450 ألف جنيه على التوالى.

وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة 3.4% خلال 2019، حيث أرجع عدد من الخبراء هذا الانخفاض إلى الركود الذى شهدته السوق خلال الربع الأول من العام الماضى، نتيجة الترويج لبعض الحملات على مواقع التواصل الاجتماعى التى طالبت بمقاطعة شراء السيارات مثل «خليها تصدى»، متوقعين أن تنتعش المبيعات خلال يناير الجارى.

وبدأت مصلحة الجمارك، تطبيق الشريحة الأخيرة من إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من تركيا إلى مصر بنسبة 10% لتصل إلى زيرو جمارك استكمالا للخفض الذى بدأ منذ توقيع الاتفاقية بنسبة 90%، فى إطار اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة.

ووقعت مصر وتركيا اتفاقية التجارة الحرة فى ديسمبر 2005، ودخلت حيز التنفيذ فى 2007، وتنص على خفض الرسوم الجمركية جزئيًا وبشكل سنوى وصولًا للإعفاء الكلى فى يناير 2020.

قال مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، «من المفترض أن نحصل على قرار تطبيق الإعفاء الجمركى على السيارات التركية خلال هذه الأيام».

وفى مطلع العام الماضى أصدرت مصلحة الجمارك قرارا بالخفض الجمركى على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى بنسبة 100% لتصل إلى 0%، وخفض الجمارك على الواردات من دول «الإفتا» لتصل إلى 90%.

من جانبه توقع خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، تراجع أسعار السيارات التركية بما يتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، موضحا أن هذه السيارات سيتم إعفاؤها من قيمة الوارد، بينما ستظل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية والجدول كما هى.

وبحسب سعد، فإن السيارات ذات سعة أقل من 1600 سى سى، ستطبق عليها 14% قيمة مضافة و1% رسوم جدول و3% رسوم تنمية.

وبحسب سعد فإن تراجع المبيعات جاء نتيجة للأزمات التى شهدتها سوق السيارت فى الشهور الأولى من 2019، ومنها حملة «خليها تصدى»، مشيرا إلى أن السوق انتعشت خلال النصف الثانى من العام الماضى.

وتوقع سعد، ارتفاع المبيعات خلال يناير الجارى نتيجة لانخفاض اسعار السيارات التركية بعد إلغاء الجمارك عليها، بالاضافة إلى مبادرة البنك المركزى لرفع نسبة قروض السيارات، لاسيما أن 70% من مبيعات السيارات تكون عن طريق تمويلات البنوك، متوقعا أن تقدم بعض شركات السيارات الأخرى تخفيضات حتى تتواكب مع اسعار السوق.

ورفع البنك المركزى الحد الأقصى لعبء الدين الشهرى لمنتج القرض الشخصى متضمنا قروض السيارات والسلع الأخرى، وبطاقات الائتمان إلى 50% من دخل الشهرى للعميل، بدلا من 35% حاليا، خلال ديسمبر الماضى.

بينما تخضع السيارات ذات السعة من 1600 سى سى إلى 2000 سى سى لضريبة 14% قيمة مضافة و1% رسوم جدول و5% رسوم تنمية، والسيارات الأعلى من 2000 سى سى ستطبق عليها قيمة مضافة بنحو 14%، و1% رسوم جدول و8% رسوم تنمية.

فى سياق متصل، أرجع علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تراجع مبيعات السيارات فى 2019 إلى حالة الركود التى شهدتها السوق خلال الـ3 شهور الأولى من العام الماضى، نتيجة لترقب العملاء للأسعار فى انتظار هبوط أكبر، ولكن شهد النصف الثانى من العام انتعاش المبيعات بأرقام متوسطة، متوقعا أن تكون نتيجة مبيعات شهر ديسمبر منخفضة، والتى تصدر عن مجلس سوق معلومات السيارات «أميك».

وهبطت مبيعات السيارات بمختلف الفئات إلى 161.1 ألف وحدة من يناير إلى نوفمبر 2019، مقارنة بـ166.7 ألف مركبة فى الفترة نفسها من العام السابق، كما تراجعت مبيعات سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» بنسبة 9% لتسجل 112.9 ألف وحدة، مقارنة مع 123.5 ألف مركبة فى 2018، وفقا تقرير «أميك».

وأضاف السبع، أن حجم المبيعات خلال العام الماضى مقبول ومتوافق مع توقعات التجار عند 160 ألف سيارة، خاصة مع وضع سوق السيارت خلال العام الماضى، «رغم انخفاض أسعار السيارات إلا أن المبيعات لم ترتفع لأن المستهلك دائما ما ينتظر استقرار الأسعار بالأسواق»، متوقعا أن تنتعش المبيعات فى النصف الثانى من يناير بعد استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن السوق فى انتظار تحديد نسب التخفيضات فى أسعار السيارات التركية بعد إلغاء الجمارك، فضلا عن التخفيضات التى ستضعها باقى الشركات المنافسة، «التخفيضات لن تكون كبيرة وقد تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه فقط».