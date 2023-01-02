فنزويلا وكولومبيا تفتتحان جسرا حدوديا لتعزيز التجارة بين البلدين

افتتح مسؤولون من فنزويلا وكولومبيا جسر أتاناسيو جيراردوت الدولي اليوم الأحد، بما يسمح للمركبات التي تحمل كل من الركاب والبضائع بعبور الحدود بين البلدين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجسر المعروف أيضا باسم تينديتاس، واكتمل بناؤه في عام 2016 لكن لم يتم استخدامه أبدا، قد تم افتتاحه في مراسم حضرها مسؤولون من بينهم وزير التجارة الكولومبي جيرمان أومانا وزميله وزير النقل جويليرمو رييس، وكذلك محافظ ولاية تاشيرا الفنزويلية الحدودية فريدي بيرنال.

ويمثل الافتتاح أحدث خطوة باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين بعدما تولى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو السلطة في آب/ أغسطس.

كانت العلاقات بين الجارتين قد توترت بعدما انضم الرئيس الكولومبي السابق إيفان دوكي إلى الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى في دعم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جويدو، كزعيم شرعي للبلاد في عام 2019، في إطار محاولة لعزل الرئيس نيكولاس مادورو.

ووضعت المعارضة الفنزويلية نهاية للحكومة المؤقتة لجويدو يوم الجمعة الماضي.

وقال وزير النقل الكولومبي رييس على تويتر إنه قد أعيد تشغيل كل المعابر الحدودية بشكل كامل بين كولومبيا وفنزويلا في منطقة نورت دي سانتاندر.