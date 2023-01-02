تعليم دمياط تعلن نتيجة مسابقة مناهضة التدخين والمخدرات

أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة جماعة "مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية"، للمراحل التعليمية الثلاث، الابتدائية والإعدادية والثانوية، على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي.

وأوضح علي عبد الرؤوف، في بيان له اليوم، أن النتيجة على النحو التالي:

أولاً: المرحلة الابتدائية

فازت مدرسة أبو العز الابتدائية المشتركة التلميذ أحمد أسعد معوض، والتلميذة روان رامي بختيه، بإدارة ميت أبو غالب التعليمية بالمركز الأول، ومدرسة اللغات الرسمية الابتدائية المشتركة التلميذ العربي أيمن العربي، والتلميذة جنى محمد حباطة، بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الثاني، مدرسة منارة بدر الابتدائية المشتركة التلميذ محمد أحمد عليان، والتلميذة سارة أحمد عليان بإدارة فارسكور التعليمية بالمركز الثالث.

ثانياً: المرحلة الإعدادية

فازت مدرسة السيدة خديجة الإعدادية المشتركة والطالبة شهد فرج حمودة، والطالبة جنى جلال الغنيمي بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الأول، مدرسة معاذ القصبي الإعدادية بنات الطالبة مها عوض الديسطي، والطالبة نورهان خالد الشامي بإدارة كفر البطيخ التعليمية بالمركز الثاني، مدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات.

الطالبة محبة الله محمد القبرصلي، والطالبة هنا أيمن البرش بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الثالث.

ثالثاً: المرحلة الثانوية

مدرسة تل الكاشف الثانوية المشتركة، فاز الطالب محمد سمير بدوي، والطالبة تسنيم عبد الباسط بلال، بإدارة السرو التعليمية بالمركز الأول، مدرسة عزبة البرج الثانوية الفنية التجارية المشتركة، وفازت الطالبة وردة العباسي الباز، والطالبة فيروز محمد غطيو بإدارة عزبة البرج التعليمية بالمركز الثاني، مدرسة شبانة الثانوية المشتركة، وفاز الطالب عبد الرحمن جمال الزيني، والطالبة سارة أحمد الزيني بإدارة فارسكور التعليمية بالمركز الثالث.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين متمنيًا لهم دوام التوفيق، والتميز معربا عن إمتنانه لجهود كل من ساهم، وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية، ويحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية، والخدمات التربوية، وعلاء ناشد موجه عام التربية الإجتماعية، وهالة مردان مسئول التربية الاجتماعية.